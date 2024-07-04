Меланья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евлах Васильевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Трофим Евлахович

Отец ребёнка: Евлах Васильевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Петр Евлахович

Отец ребёнка: Евлах Васильевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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