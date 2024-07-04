Меланья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евлах Васильевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Трофим Евлахович
Отец ребёнка: Евлах Васильевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Петр Евлахович
Отец ребёнка: Евлах Васильевич
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно