Кравцова (Шевченко) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1910
Сын: Кравцов Захар Прокопьевич
Отец ребёнка: Кравцов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пылина-Деревянченко Федора Прокопьевна
Отец ребёнка: Кравцов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Кравцов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кравцов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Полина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кравцов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Сергей Прокопьевич
Отец ребёнка: Кравцов Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравцов Прокопий
Смерть
Неизвестно