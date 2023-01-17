Кравцова (Шевченко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Шевченко) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1910

Сын: Кравцов Захар Прокопьевич

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий

Таловка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пылина-Деревянченко Федора Прокопьевна

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий

Таловка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Полина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Сергей Прокопьевич

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Прокопий

Смерть
Неизвестно
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