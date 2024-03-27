Каримов Марат Зуфарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Марат Зуфарович

Место рождения

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1950

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Каримов Зуфар Абдрахманович

Мать: скрыто настройками приватности

с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1980
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