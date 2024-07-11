Настасья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Осипов
Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1768
Сын: Михайло Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Осипов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Осипов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Осипов