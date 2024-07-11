Настасья Степанова 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Настасья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Осипов

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1768

Сын: Михайло Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Осипов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Осипов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Осипов

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