Карамышев Павел Тихонович
Место рождения
Дата рождения1911 ст.
Дата смерти22.09.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.
Отец: Карамышев Тихон Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1943
Путятино, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смоленская обл., Починковский р-н, д. Путятино, юго-восточнее, 100 м https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1163723113/