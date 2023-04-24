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Карамышев Павел Тихонович

Место рождения

Бугровский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1911 ст.

Дата смерти

22.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

До 1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.

Отец: Карамышев Тихон Михайлович

Мать: не указана

Бугровский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карамышева Пелагея Семеновна

Смерть
22.09.1943
Путятино, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смоленская обл., Починковский р-н, д. Путятино, юго-восточнее, 100 м https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1163723113/

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