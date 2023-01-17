Кривоножкова (Кривоножкова) Ксения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кривоножков(кривоношков) Семен Васильевич
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Катерина Васильевна
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кривоножков(кривоношков) Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кривоножков(кривоношков) Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кривоножков(кривоношков) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кривоножков(кривоношков) Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович
Рождение ребёнка
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно