Кривоножкова (Кривоножкова) Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножкова (Кривоножкова) Ксения Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кривоножков(кривоношков) Семен Васильевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кривоножков(кривоношков) Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кривоножков(кривоношков) Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кривоножков(кривоношков) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кривоножков(кривоношков) Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кривоножков(кривоношков) Егор Васильевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович

Смерть
Неизвестно
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