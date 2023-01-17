Захаров Поликарп Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Поликарп Лаврентьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1882

Дочь: Головина Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Иванова

Городище, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Пелагея Поликарпова

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Иванова

Смерть
Неизвестно
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