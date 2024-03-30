Палагин Алексей Михайлович
Место рожденияРоссия, Томск
Дата рождения21.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1988
Россия, Томск
Бракосочетание
22.02.2013
Россия
Рождение ребёнка
11.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Палагина Татьяна Алимбаевна
Россия, Северск
Рождение ребёнка
21.02.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Палагина Татьяна Алимбаевна
Место жительства
Неизвестно