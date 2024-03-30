Палагин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалагин Алексей Михайлович

Палагин Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Россия, Томск

Дата рождения

21.02.1988

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1988

Отец: Палагин Михаил Васильевич

Мать: Палагина Елена Викторовна

Россия, Томск
Бракосочетание
22.02.2013

Жена: Палагина Татьяна Алимбаевна

Россия
Рождение ребёнка
11.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палагина Татьяна Алимбаевна

Россия, Северск
Рождение ребёнка
21.02.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палагина Татьяна Алимбаевна

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close