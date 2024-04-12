Казначеева Мария Андроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеева Мария Андроновна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Февронья Константиновна

Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Казначеев Софрон Константинович

Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Акилина Константиновна

Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Казначеев Никон Константинович

Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казначеев Константин Меркурьевич

Смерть
1789
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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