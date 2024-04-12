Казначеева Мария Андроновна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Февронья Константиновна
Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Казначеев Софрон Константинович
Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Акилина Константиновна
Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Казначеев Никон Константинович
Отец ребёнка: Казначеев Константин Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789