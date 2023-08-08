Орлова Мария Сосипатрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Орлова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
21.07.1901 ст.
Отец ребёнка: Орлов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.
Дочь: Орлова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Григорьев
Егорово, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.10.1906 ст.
Дочь: Орлова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
После 1909
Дочь: Орлова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно