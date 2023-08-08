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Орлова Мария Сосипатрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Орлова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Григорьев

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1901 ст.

Сын: Орлов Николай Васильев

Отец ребёнка: Орлов Василий Григорьев

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.

Дочь: Орлова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Григорьев

Егорово, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.10.1906 ст.

Дочь: Орлова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Григорьев

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
После 1909

Дочь: Орлова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Григорьев

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Василий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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