Романченко Даниил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
28.05.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Феодосия Ефимовна (Белокур) Назаренко
Рождение ребёнка
12.01.1893 ст.
Дочь: Ксения Даниловна
Мать ребёнка: Романченко Татьяна Илларионовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJ4-J?i=341&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно