Романченко Даниил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко Даниил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.05.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Феодосия Ефимовна (Белокур) Назаренко
Рождение ребёнка
12.01.1893 ст.

Дочь: Ксения Даниловна

Мать ребёнка: Романченко Татьяна Илларионовна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJ4-J?i=341&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романченко Татьяна Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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