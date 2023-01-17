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Червяков Аммос Кузьмин

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.06.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1830

Отец: Червяков Козма Петров

Мать: Червякова Агрипина Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.?.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Тогож села казеннаго крестьянина Егора Федорова Земскова сын Семион Егоров и После отданнаго в рекруты казеннаго крестьянина Петра Васильева Червякова дочь его девица Дария Петрова | Каз... Показать все
Смерть
Неизвестно
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