Червяков Аммос Кузьмин
Место рождения
Дата рождения08.06.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1830
Отец: Червяков Козма Петров
Крещение
08.?.1830
воспреемники: Тогож села казеннаго крестьянина Егора Федорова Земскова сын Семион Егоров и После отданнаго в рекруты казеннаго крестьянина Петра Васильева Червякова дочь его девица Дария Петрова | Каз... Показать все
Смерть
Неизвестно