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Космынин Василий
Космынин Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.08.1927
Дата смерти
19.10.2009
Пол
Мужской
Отец
Космынин Трофим
Мать
Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927
Отец:
Космынин Трофим
Мать:
Пелагея
Смерть
19.10.2009
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