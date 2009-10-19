Космынин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космынин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1927

Дата смерти

19.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927

Отец: Космынин Трофим

Мать: Пелагея

Смерть
19.10.2009
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