Бубличенко Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубличенко Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1925

Дата смерти

01.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1925

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1950

Сын: Бубличенко Виктор Петрович

Отец ребёнка: Бубличенко Пётр Фомич

Рождение ребёнка
23.02.1954

Дочь: Чернова - Бубличенко Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Бубличенко Пётр Фомич

Смерть
01.04.1986

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