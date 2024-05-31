Бубличенко Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1925
Дата смерти01.04.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1925
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1950
Сын: Бубличенко Виктор Петрович
Отец ребёнка: Бубличенко Пётр Фомич
Рождение ребёнка
23.02.1954
Дочь: Чернова - Бубличенко Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Бубличенко Пётр Фомич
Смерть
01.04.1986