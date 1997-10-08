Кумачёва Ольга Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1997
Дочь: Михайлова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлов Сергей
Рождение ребёнка
16.01.2002
Дочь: Михайлова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Сергей