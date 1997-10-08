Кумачёва Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кумачёва Ольга Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1997

Дочь: Михайлова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Михайлов Сергей

Рождение ребёнка
16.01.2002

Дочь: Михайлова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Михайлов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Сергей

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