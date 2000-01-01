Blum Samuel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Blum Samuel

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1903

Сын: Blum Joseph

Мать ребёнка: Blum Rose

New York, USA
Установлено по переписи 1940 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Adler Hannah

Мать ребёнка: Blum Rose

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Farbman Bertha

Мать ребёнка: Blum Rose

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Blum Henry

Мать ребёнка: Blum Rose

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Blum Herbert

Мать ребёнка: Blum Rose

Смерть
Неизвестно
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