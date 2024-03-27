Урманов Тимербай Абдуллович
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения16.12.1883
Дата смерти25.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1883
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1908
Мать ребёнка: Урманова Гайния Залялетдиновна
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1908
Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
До 1908
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Развод
16.05.1909
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Урманов Тимер Тимербаевич
Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1920
Сын: Урманов Миниахмет Тимербаевич
Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
24.09.1925
Дочь: Терегулова Тагзима Тимербаевна
Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1927
Дочь: Асадуллина Танзиля Тимербаевна
Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1967
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №2. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия