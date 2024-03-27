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Урманов Тимербай Абдуллович

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

16.12.1883

Дата смерти

25.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1883

Отец: Урманов Абдулла Шарафутдинович

Мать: Урманова Забида Мифтахетдиновна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Урманов Муса Тимербаевич

Мать ребёнка: Урманова Гайния Залялетдиновна

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Урманов Муса Тимербаевич

Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
До 1908

Жена: Урманова Магфура Ямалетдиновна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Развод
16.05.1909

Жена: Урманова Гайния Залялетдиновна

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1910

Сын: Урманов ? Тимербаевич

Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Урманов Тимер Тимербаевич

Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Урманов ?? Тимербаевич

Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1920

Сын: Урманов Миниахмет Тимербаевич

Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
24.09.1925

Дочь: Терегулова Тагзима Тимербаевна

Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1927

Дочь: Асадуллина Танзиля Тимербаевна

Мать ребёнка: Урманова Магфура Ямалетдиновна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урманова Гайния Залялетдиновна

Смерть
25.12.1967
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №2. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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