Снесарева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снесарева Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

30.08.1964

Пол

Женский

Отец

Между 1870 и 1884 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снесарев Григорий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снесарев Григорий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снесарев Григорий Евстигнеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.08.1964
Похороны
Неизвестно
Шабровское Старое кладбище
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