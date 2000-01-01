Снесарева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти30.08.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.08.1964
Похороны
Неизвестно
Шабровское Старое кладбище