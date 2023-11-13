Наседкина Дарья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: (Наседкина) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Наседкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1851 ст.
Дочь: (Наседкина) Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Наседкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
12.05.1855 ст.
Сын: Наседкин Антоний Николаевич
Отец ребёнка: Наседкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
?.11.1858 ст.
Дочь: (Наседкина) Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Наседкин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно