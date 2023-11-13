Наседкина Дарья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Дарья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: (Наседкина) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Наседкин Николай Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.06.1851 ст.

Дочь: (Наседкина) Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Наседкин Николай Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.05.1855 ст.

Сын: Наседкин Антоний Николаевич

Отец ребёнка: Наседкин Николай Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
?.11.1858 ст.

Дочь: (Наседкина) Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Наседкин Николай Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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