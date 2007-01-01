Кот (Шилова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кот (Шилова) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1975

Отец: Шилов Василий

Мать: Шилова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
2007

Сын: Кот Михаил Денисович

Отец ребёнка: Кот Денис

Рождение ребёнка
2009

Сын: Кот Александр Денисович

Отец ребёнка: Кот Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кот Максим Денисович

Отец ребёнка: Кот Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кот Денис

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