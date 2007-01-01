Кот (Шилова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1975
Отец: Шилов Василий
Мать: Шилова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
2007
Сын: Кот Михаил Денисович
Отец ребёнка: Кот Денис
Рождение ребёнка
2009
Отец ребёнка: Кот Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кот Максим Денисович
Отец ребёнка: Кот Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кот Денис