Дегтярева (Калинина) Ксения 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дегтярева (Калинина) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Калинин Алексей Иванович

Мать: Татьяна Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Дегтярев Александр

Отец ребёнка: Дегтярев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Дегтярев Павел

Отец ребёнка: Дегтярев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Дегтярев Константин

Отец ребёнка: Дегтярев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Дегтярева) Ольга

Отец ребёнка: Дегтярев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.12.1906

Дочь: Хромова (Дегтярев) Софья

Отец ребёнка: Дегтярев Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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