Дегтярева (Калинина) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Калинин Алексей Иванович
Мать: Татьяна Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дегтярев Александр
Отец ребёнка: Дегтярев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Дегтярев Павел
Отец ребёнка: Дегтярев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Дегтярев Константин
Отец ребёнка: Дегтярев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Дегтярева) Ольга
Отец ребёнка: Дегтярев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.12.1906
Дочь: Хромова (Дегтярев) Софья
Отец ребёнка: Дегтярев Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно