Сонвальд Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонвальд Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Сонвальд Григорий Иосифович

Мать: не указана

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