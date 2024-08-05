Борисюк Влас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
22.02.1769
Дочь: (Борисюк) Евдокия Власовна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
04.08.1773
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
28.08.1775
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
07.01.1778
Дочь: (Борисюк) Федора Власовна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
01.01.1783
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно