Борисюк Влас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисюк Влас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
22.02.1769

Дочь: (Борисюк) Евдокия Власовна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
04.08.1773

Сын: Борисюк Степан Власович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
28.08.1775

Сын: Борисюк Андрей Власович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
07.01.1778

Дочь: (Борисюк) Федора Власовна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
01.01.1783

Сын: Борисюк Василий Власович

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно

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