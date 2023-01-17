Суровцова (Попова) Мария Андрониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Попова) Мария Андрониковна

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Место рождения

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Дочь священника Георгиевской Вохомско-Вочевской церкви Никольского уезда Андроника Ильина Попова.
Бракосочетание
1857

Муж: Суровцов Николай Алексеевич

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Заварина Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Суровцов Николай Алексеевич

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Суровцова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Суровцов Николай Алексеевич

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Суровцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Суровцов Николай Алексеевич

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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