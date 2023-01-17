Суровцова (Попова) Мария Андрониковна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника Георгиевской Вохомско-Вочевской церкви Никольского уезда Андроника Ильина Попова.
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Заварина Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Суровцов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Суровцова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Суровцов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Суровцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Суровцов Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно