Бобров Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1909 ст.
Дата смерти11.11.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1909 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#410 Страха ради смертного воспринимал сам отец. Крещение за невозможностью в скором времени достать священника страха ради смертного совершала Вологод... Показать все
Смерть
11.11.1909 ст.
1 час https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#462 от слабого рождения