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Бобров Николай Васильевич

Место рождения

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.11.1909 ст.

Дата смерти

11.11.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1909 ст.

Отец: Бобров Василий Иванович

Мать: Боброва (Задумкина) Анна Николаевна

Бабиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#410 Страха ради смертного воспринимал сам отец. Крещение за невозможностью в скором времени достать священника страха ради смертного совершала Вологод... Показать все
Смерть
11.11.1909 ст.
1 час https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#462 от слабого рождения

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