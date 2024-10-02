Fleisch(Mann) (Kiel) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Kiel ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Отец ребёнка: Fleisch(Mann) Christoph
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Fleisch(Mann) Jacob
Отец ребёнка: Fleisch(Mann) Christoph
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Отец ребёнка: Fleisch(Mann) Christoph
Смерть
Неизвестно