Fleisch(Mann) (Kiel) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFleisch(Mann) (Kiel) ?

Fleisch(Mann) (Kiel) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1797 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Kiel ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Fleisch(Mann) Christoph

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Fleisch(Mann) Michael

Отец ребёнка: Fleisch(Mann) Christoph

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Fleisch(Mann) Jacob

Отец ребёнка: Fleisch(Mann) Christoph

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Fleisch(Mann) Christoph

Отец ребёнка: Fleisch(Mann) Christoph

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.