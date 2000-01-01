Шовгенова Зинаида Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шовгенова Зинаида Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шовгенова Анастасия Геннадьевна

Отец ребёнка: Шовгенов Генадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шовгенов Руслан Геннадьевич

Отец ребёнка: Шовгенов Генадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шовгенов Генадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алеников Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахутина Алла Анатольевна

Отец ребёнка: Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий

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