Шовгенова Зинаида Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шовгенова Анастасия Геннадьевна
Отец ребёнка: Шовгенов Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шовгенов Руслан Геннадьевич
Отец ребёнка: Шовгенов Генадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шовгенов Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алеников Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахутина Алла Анатольевна
Отец ребёнка: Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анатолий