Куксинский Георгий Павлович
Место рождения
Дата рождения30.12.1910
Дата смерти15.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1910
Военная служба
?.07.1941
Топчихинский РВК, Алтайский край, Топчихинский р-н
Куксинский Георгий Павлович родился в 1910 году в Санкт-Петербурге. Призван в|армию в 1941 году. Воевал на Брянском фронте. Имеет боевые награды. |Священная войнa: Великая Отечественная в памяти фрон... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софья Петровна
Военная награда
22.04.1950
Орден Отечественной войны II степени | http://podvignaroda.ru/?#id=82837302&tab=navDetailDocument
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель химии и физики
Образование
Неизвестно
ДВГУ
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Брянский фронт
Медаль «За отвагу» | | Брянский фронт
Смерть
15.01.2004