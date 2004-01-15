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Куксинский Георгий Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.12.1910

Дата смерти

15.01.2004

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1910

Отец: Куксинский Павел Лукич

Мать: Куксинская Людмила Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
?.07.1941
Топчихинский РВК, Алтайский край, Топчихинский р-н
Куксинский Георгий Павлович родился в 1910 году в Санкт-Петербурге. Призван в|армию в 1941 году. Воевал на Брянском фронте. Имеет боевые награды. |Священная войнa: Великая Отечественная в памяти фрон... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья Петровна

Курган, город Курган, Курганская область
Военная награда
22.04.1950
Курган, город Курган, Курганская область
Орден Отечественной войны II степени | http://podvignaroda.ru/?#id=82837302&tab=navDetailDocument
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель химии и физики
Образование
Неизвестно
ДВГУ
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная награда
Неизвестно
Брянский фронт
Медаль «За отвагу» | | Брянский фронт
Смерть
15.01.2004
Курган, город Курган, Курганская область
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