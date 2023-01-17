Олесова Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суслов Петр Абрамов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Чернышова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Олесов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Олисова Бритвина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Олесов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно