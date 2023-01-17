Олесова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олесова Анна Петровна

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Место рождения

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслов Петр Абрамов

Мать: Суслова Татьяна Игнатьева

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Чернышова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Олесов Василий Петрович

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Олисова Бритвина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Олесов Василий Петрович

Смолино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олесов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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