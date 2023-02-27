Мухин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1845
Отец: Мухин Савватий
Мать: Маремьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мухина) Ефимия
Место жительства
Неизвестно
Калистово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Мухина) Феоктиста
Мать ребёнка: (Мухина) Ефимия
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Мухина) Анна
Мать ребёнка: (Мухина) Ефимия
Смерть
Неизвестно