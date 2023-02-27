Мухин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1845

Отец: Мухин Савватий

Мать: Маремьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мухина) Ефимия

Место жительства
Неизвестно
Калистово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Мухина) Феоктиста

Мать ребёнка: (Мухина) Ефимия

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Мухина) Анна

Мать ребёнка: (Мухина) Ефимия

Смерть
Неизвестно

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