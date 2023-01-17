Розанов Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанов Григорий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Розанов Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анчукова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Галич, город Галич, Костромская область
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