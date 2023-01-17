Розанов Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Розанов Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анчукова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розанова Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розанова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розанов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Галич, город Галич, Костромская область