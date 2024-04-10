Иванов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Царева (Иванова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мишина (Иванова) Вера Федоровна
Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна
Редькино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иванов Александр Федорович
Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна
Рождение ребёнка
1929
Смерть
1956