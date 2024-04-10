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Иванов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Иванов Николай Федорович

Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Царева (Иванова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мишина (Иванова) Вера Федоровна

Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Иванов Иван Федорович

Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна

Редькино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Иванов Александр Федорович

Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Белоусова) Просковья Михайловна

Смерть
1956

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