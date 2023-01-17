Головкина Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1988
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.10.2017
Муж: скрыто настройками приватности
Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности