Головкина Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Слободской, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

09.02.1988

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Слободской, город Слободской, Кировская область
Бракосочетание
14.10.2017

Муж: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

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