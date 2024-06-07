(1 Жена) Елена Яковлева
Место рожденияд. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1901
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно