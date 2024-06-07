(1 Жена) Елена Яковлева Вычислено 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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(1 Жена) Елена Яковлева

Место рождения

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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