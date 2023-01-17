Бурякова Матрона Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1895
Сын: Буряков Аким Степанович ( Стефанович )
Отец ребёнка: Буряков Степан Александрович
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Буряков Федор Степанович ( Стефанович )
Отец ребёнка: Буряков Степан Александрович
Смерть
Неизвестно