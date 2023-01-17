Бурякова Матрона Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурякова Матрона Ермолаевна

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Место рождения

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.09.1895

Сын: Буряков Аким Степанович ( Стефанович )

Отец ребёнка: Буряков Степан Александрович

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Буряков Федор Степанович ( Стефанович )

Отец ребёнка: Буряков Степан Александрович

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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