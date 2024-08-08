Чебунин Федор Семенович
Место рожденияБурятия, с. Тарбагатай
Дата рождения20.05.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чебунина (Пернеровская) Антонида Ивановна
Смерть
Неизвестно