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Чебунин Федор Семенович

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Место рождения

Бурятия, с. Тарбагатай

Дата рождения

20.05.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебунина (Пернеровская) Антонида Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чебунина (Пернеровская) Антонида Ивановна

Смерть
Неизвестно

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