Терентьева Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Нина Петровна
Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Терентьев Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Терентьев Александр Петрович
Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
25.10.1942
Сын: Терентьев Виктор Петрович
Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Терентьев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович
Смерть
1988