Терентьева Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Нина Петровна

Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Терентьев Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Терентьев Александр Петрович

Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
25.10.1942

Сын: Терентьев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Терентьев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Терентьев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Терентьев Петр Михайлович

Смерть
1988

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