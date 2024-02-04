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Бровкин Юрий Леонидович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.04.1947

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

1947 г.р.
1950 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1947

Отец: Бровкин Леонид Александрович

Мать: Бровкина (Куринная) Лидия

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1966

Жена: Бровкина (Москвина) Светлана Петровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бровкина (Москвина) Светлана Петровна

Бракосочетание
1971

Жена: Бровкина (Пушкина) Людмила Федоровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бровкина (Пушкина) Людмила Федоровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бровкина (Пушкина) Людмила Федоровна

Иваново, Иваново, Ивановская область

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