Бровкин Юрий Леонидович
Место рождения
Дата рождения12.04.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1947
Бракосочетание
1966
Рождение ребёнка
21.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бровкина (Москвина) Светлана Петровна
Бракосочетание
1971
Рождение ребёнка
11.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бровкина (Пушкина) Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
09.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бровкина (Пушкина) Людмила Федоровна