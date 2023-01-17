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Авджян Эдуард Аршавирович

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Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

31.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1990

Отец: Авджян Аршавир Грайрович

Мать: Авджян Анжела Рубеновна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
13.11.2015

Жена: Авджян Диана Сетраковна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.05.2016

Сын: Авджян Роман Эдуардович

Мать ребёнка: Авджян Диана Сетраковна

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.2018

Дочь: Авджян Арина Эдуардовна

Мать ребёнка: Авджян Диана Сетраковна

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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