Авджян Эдуард Аршавирович
Место рождения
Дата рождения31.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1990
Отец: Авджян Аршавир Грайрович
Мать: Авджян Анжела Рубеновна
Бракосочетание
13.11.2015
Жена: Авджян Диана Сетраковна
Рождение ребёнка
12.05.2016
Мать ребёнка: Авджян Диана Сетраковна
Рождение ребёнка
13.04.2018
Дочь: Авджян Арина Эдуардовна
Мать ребёнка: Авджян Диана Сетраковна