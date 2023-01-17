Шастина (Вандышева) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шастина (Вандышева) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Видлица, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

06.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1959

Отец: Вандышев Анатолий Степанович

Мать: Вандышева Галина Ивановна

Видлица, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Около ?.10.1985

Муж: Шастин Александр Борисович

Корякино, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шастин Александр Борисович

Корякино, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.06.1987

Дочь: Мокшина Анна Александровна

Отец ребёнка: Шастин Александр Борисович

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