Шастина (Вандышева) Ольга Анатольевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1959
Бракосочетание
Около ?.10.1985
Рождение ребёнка
14.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шастин Александр Борисович
Рождение ребёнка
09.06.1987
Дочь: Мокшина Анна Александровна
Отец ребёнка: Шастин Александр Борисович