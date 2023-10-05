Антюфеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антюфеев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антюфеева-Сукач Валентина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Антюфеев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Антюфеев Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

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