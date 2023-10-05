Антюфеев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антюфеева-Сукач Валентина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Антюфеев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: не указана