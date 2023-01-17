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Кузнецов Кузьма Исаевич

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Место рождения

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.11.1887 ст.

Дата смерти

?.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1887 ст.

Отец: Кузнецов Исай Прокопьевич

Мать: не указана

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.07.1916 ст.

Дочь: Коркина Феврония Кузьминична

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Филипповна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Томина Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Филипповна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Варвара Филипповна

Смерть
?.12.1963
Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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