Кузнецов Кузьма Исаевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1887 ст.
Дата смерти?.12.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1887 ст.
Отец: Кузнецов Исай Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1916 ст.
Дочь: Коркина Феврония Кузьминична
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Томина Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1963