Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Около 1821

Пол

Мужской

Отец

Между 1745 и 1752 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Евдоким

Мать: Евдокия Еремеевна

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Марья Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Павел

Мать ребёнка: Марья Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Венедикт (Веденик)

Мать ребёнка: Марья Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ермолаевна

Смерть
Около 1821
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