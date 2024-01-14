Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиОколо 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Евдоким
Мать: Евдокия Еремеевна
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Марья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Павел
Мать ребёнка: Марья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Венедикт (Веденик)
Мать ребёнка: Марья Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ермолаевна
Смерть
Около 1821