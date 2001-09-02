Вагапов Мубаряк Сабирьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Мубаряк Сабирьянович

Место рождения

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

29.03.1924

Дата смерти

02.09.2001

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1924

Отец: Вагапов Сабирьян Сагидуллович

Мать: Вагапова Магафура Ахуньяновна

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
30.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова Хаят Гизылхаковна

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
08.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова Хаят Гизылхаковна

г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
23.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова Хаят Гизылхаковна

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагапова Хаят Гизылхаковна

Военная награда
Неизвестно
Вагапов Мубаряк Сабирович Дата рождения __.__.1924 Место рождения Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Кугарчи Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная... Показать все
Смерть
02.09.2001
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ, РФ
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