Абсалямов Галяутдин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович
Мать ребёнка: Абсалямова ?
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова ?
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова ?
Смерть
Неизвестно