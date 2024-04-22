Хокина (Логвинова) Фиона (Хиона) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хокина (Логвинова) Фиона (Хиона)

Место рождения

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Хокин Михайла Семёнович

Отец ребёнка: Хокин Семён Архипович

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Хокина Авдотья Семёновна

Отец ребёнка: Хокин Семён Архипович

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Хокин Матвей Семёнович

Отец ребёнка: Хокин Семён Архипович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Хокин Лаврентий Семёнович

Отец ребёнка: Хокин Семён Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хокин Семён Архипович

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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