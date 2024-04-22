Хокина (Логвинова) Фиона (Хиона)
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Хокин Семён Архипович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Хокина Авдотья Семёновна
Отец ребёнка: Хокин Семён Архипович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Хокин Семён Архипович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хокин Лаврентий Семёнович
Отец ребёнка: Хокин Семён Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно