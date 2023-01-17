Подковырова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Подковыров Евсевий
Отец ребёнка: Подковыров Петр
Рождение ребёнка
1884
Сын: Подковыров Василий Петрович
Отец ребёнка: Подковыров Петр
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Подковыров Петр
Смерть
Неизвестно