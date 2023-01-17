Подковырова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковырова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Подковыров Евсевий

Отец ребёнка: Подковыров Петр

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Подковыров Василий Петрович

Отец ребёнка: Подковыров Петр

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Подковыров Петр

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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