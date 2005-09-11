Горелова (Пикалова) Галина Евгеньевна
Место рожденияг.Москва
Дата рожденияОколо 1950
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: Пикалов (?) Евгений
Мать: Пикалова Анна Трофимовна
г.Москва
В Москву позвала тетя по отцу Валентина. Не могла долго никуда устроиться и хотела уже уезжать. Однако в самый последний момент тетя Валя устроила ее через свою знакомую на фабрику Бабаевскую.
Рождение ребёнка
?.12.?
Сын: Горелов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Горелов Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"
Образование
Неизвестно
Училась на завклубом.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно