Горелова (Пикалова) Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова (Пикалова) Галина Евгеньевна

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Место рождения

г.Москва

Дата рождения

Около 1950

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Пикалов (?) Евгений

Мать: Пикалова Анна Трофимовна

г.Москва
В Москву позвала тетя по отцу Валентина. Не могла долго никуда устроиться и хотела уже уезжать. Однако в самый последний момент тетя Валя устроила ее через свою знакомую на фабрику Бабаевскую.
Рождение ребёнка
?.12.?

Сын: Горелов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Горелов Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Владимир Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"
Образование
Неизвестно
Училась на завклубом.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
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