Демиров Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемиров Валерий

Демиров Валерий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демиров Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Бужилова Демирова Юлия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бужилова Демирова Юлия Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.12.1982

Дочь: Демирова Светлана Валеривна

Мать ребёнка: Бужилова Демирова Юлия Дмитриевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.