Демиров Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демиров Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Бужилова Демирова Юлия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1982
Дочь: Демирова Светлана Валеривна
Мать ребёнка: Бужилова Демирова Юлия Дмитриевна