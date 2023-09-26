Хлуднева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никонор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла
Отец ребёнка: Хлуднев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюся)
Отец ребёнка: Хлуднев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Павел
Отец ребёнка: Хлуднев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлуднев Павел
Смерть
Неизвестно