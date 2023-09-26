Хлуднева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлуднева Анна

Хлуднева Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никонор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Отец ребёнка: Хлуднев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюся)

Отец ребёнка: Хлуднев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Павел

Отец ребёнка: Хлуднев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлуднев Павел

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close